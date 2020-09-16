السودان يعلن اعتقال العشرات بتهمة حيازة متفجرات تكفي لنسف الخرطوم 

أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، اليوم الأربعاء ضبط ما وصفها بخلية إرهابية وكمية كبيرة من المتفجرات في العاصمة الخرطوم.



وقال الحبر في مؤتمر صحفي إن "قوات الدعم السريع نصبت 12 كمينا أسفرت عن ضبط 41 إرهابيا ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف كل العاصمة".



وأضاف "ضبطنا كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مداهمات" شرق النيل بالعاصمة، مشددا على أن المتفجرات المضبوطة شديدة الخطورة، وبينها مواد شبيهة بالتي دمرت مرفأ بيروت.



وأقر النائب العام خلال مؤتمر صحفي بمقر النيابة العامة في الخرطوم، بأن السلطات السودانية رصدت ظهور "خلايا إرهابية" في الخرطوم وأنها تعمل على تفكيكها.



وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن "العملية نفذتها قوات مشتركة من الشرطة والمخابرات والدعم السريع بعد متابعة ورصد أمني استمرت لأكثر من شهر".



وأضاف أن التحريات لا تزال مستمرة لمعرفة خطة ودوافع هذه الخلية الإرهابية وكيفية حصولهم على هذه الأسلحة، خاصة أن المتفجرات المضبوطة متقدمة جدا ويتم الحصول عليها من مصانع عسكرية.



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من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة، القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من المتفجرات.



وأشار إلى أن المتفجرات تشمل 850 لوحا من متفجر الـ "تي إن تي" (tnt) و3594 كبسولة تفجير وأربعة جوالات بودرة نترات.



وكشف أن جزءا من المتفجرات المضبوطة استخدمت في محاولة تفجير موكب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في مارس/آذار الماضي.



ونوه بوجود تسريب للمتفجرات من المناطق الرسمية، وقال إن الاتجار بالمتفجرات يتم عبر خلايا مغلقة.

المصدر: الجزيرة