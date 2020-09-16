بومبيو: سنفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق العقوبات على إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2020 8:04 مساءً

اعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

وكان بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه بدأ مسعى مدته 30 يوما لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال بومبيو إنه يجب إعادة فرض العقوبات اعتبارا من يوم الأحد.

لكن 13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وعددها 15 دولة، قالت إن الخطوة الأمريكية باطلة لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين. ويقول دبلوماسيون إن قلة من الدول ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على الأرجح.