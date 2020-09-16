هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعرضت المنطفة الخضراء، إلى قصف صاروخي مجهول المصدر وإطلاق صافرات الإنذار فيها وافاد مصدر أمني بأن “صاروخا مجهول المصدر، سقط في المنطقة الخضراء

وتابع، أن “الصاروخ سقط في مرآب للسيارات داخل المنطقة الخضراء، ولم يعرف حجم الأضرار التي خلفها لغاية الآن”.

وفي تطور لاحق أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان “سقوط صاروخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء، وتحديدا على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني مشيرة إلى أنّه لَم تسجل أي أضرار أو خسائر جراء سقوط الصاروخ.

وبيّنت الخلية، أنه “تم تأشير منطقة إطلاق الصاروخ من منطقة حي العامل بالقرب مِن جامع الهادي”.