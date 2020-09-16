ترامب: كنت أُفضّل قتل الأسد.. ودمشق تندد بتصريحاته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استهداف رأس النظام السوري بشار الاسد، ندّدت وزارة الخارجية السورية بالتصريحات، واصفة الولايات المتحدة بأنها دولة “مارقة وخارجة عن القانون”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية، وفق سانا، إنّ “تصريحات رأس الإدارة الأميركية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأميركية، ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم”.

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وقال ترامب الثلاثاء خلال مقابلة في برنامج “فوكس آند فريندز” الصباحي “كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً”. وأضاف “لم يرغب وزير الدفاع السابق جيم ماتيس في أن يفعل ذلك”.

وأوضح ترامب إنه لم يندم على قرار عدم استهداف الأسد، قائلاً إنه كان بإمكانه “التعايش مع كلا الأمرين”.

واعتبرت الخارجية السورية أن “اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأميركية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة”.