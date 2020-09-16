كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات: سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقات بناءة معها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيةا، إن سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها، مشيراً إلى أن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى، جاء ذلك في لقاء مع شبكة سي إن إن الأمريكية .

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وأوضح قرقاش أن نهج تركيا تجاه القضايا العربية دفع نحو الدفع بالعلاقة جيدة بين الإمارات واليونان من جيدة إلى عظيمة.

واعتبر أن سحب تركيا لسفينة التنقيب قرار عقلاني "اعتقد أنه مرتبط أيضا بالسياسة العقلانية الأمريكية تجاه قبرص"، وتابع: "نتوق جميعا لصفقة تعيد تركيا إلى قاعدة السلام مرة أخرى في المنطقة".