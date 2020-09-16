كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء بسقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرا إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

وقال المصدر الأمني:"إن صاروخا من طراز كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء وتحديدا على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني"، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

ولم يتم الحديث أو التنوية عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.

