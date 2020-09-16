كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. "الشارقة الخيرية" الإماراتية تسير حملة إغاثة للسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبارا من الغد الخميس، تسير جمعية الشارقة الخيرية أولى حملاتها الإغاثية إلى جمهورية السودان تحت شعار "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء" لإغاثة أكثر من 10 آلاف من المتضررين بفعل السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وخلفت الكثير من الدمار والخسائر البشرية والمنشأت السكنية والخدمية في 16 ولاية من ولايات الجمهورية.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أنه يقوم وفد الجمعية برئاسة محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات وعضوية علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتوزيع المواد الإغاثية بالتنسيق والإشراف من سفارة الدولة في الخرطوم للحالات التي تمت دراستها بشكل مسبق من خلال مكتب الجمعية في السودان الذي أجرى دراسات بحثية حول المناطق الأكثر تضررا والحالات الأكثر احتياجا مع تحديد نوع وحجم المساعدة، وذلك في أعقاب وصوله السودان.

أما عن هوية الإغاثة وكذلك ما تحتويه الحملة فتتضمن المساعدات طرودا غذائية وأغطية وخيم اضافة الى الأدوية بعد إجراء الفحوصات الطبية بمعرفة أطباء متخصصين.

