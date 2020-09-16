ما هي العقوبة المناسبة للمشتبه في قتله عدنان.. طلبة كلية في طنجة يتحدثون: نريد جزاء بحجم الفاجعة – فيديو

فيديو: يونس الميموني
اعتبر طلبة كلية الحقوق في طنجة، أمس الثلاثاء، أن تنفيذ الإعدام، أنسب عقوبة لمرتكب جريمة القتل العمد في حق الطفل عدنان، المقرون بهتك العرض.
وكشف الطلبة أنفسهم لـ”اليوم 24″ أن تنفيذ عقوبة الإعدام، سيساهم في ردع مجموعة من السلوكيات الإجرامية داخل المجتمع.
وقال الطلبة ذاتهم: “نتمنى من القاضي أن يكون جريئا من أجل إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، على مرتكب الجريمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي ينص على أن القتل العمد ينفذ في الحالات التالية، إذا سبقته، أو صحبته، أو أعقبته جناية أخرى، أو تم ارتكابه لإعداد، أو تسهيل، أو إتمام تنفيذ جناية أخرى، أو تم ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة، أو مشاركيهم، أو لتخليصهم من العقاب، وإذا كان مع سبق الإصرار أو الترصد، استهدف القتل أحد الأصول، وكذا إذا تم استعمال التعذيب، أو تم ارتكاب عمل وحشي لتنفيذ فعل يعد جناية، وأيضا في حالة جريمة التسميم.
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