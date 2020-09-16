كارتيرون يستقيل من تدريب نادي الزمالك المصري

أعلن المدرب الإسباني، باتريس كارتيرون، اليوم الأربعاء، استقالته من تدريب نادي الزمالك المصري، على الرغم من مجهودات هذا الأخير من أجل إقناعه بالاستمرار رفقة الفريق، إلا أنه أصر على قراره المفاجئ.

وكان كارتيرون قد تعاقد مع نادي الزمالك المصري، قادما إليه من نادي الرجاء البيضاوي؛ ليقود الفريق نحو التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي، بطل دوري ابطال إفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المنتظر ان يواجه نادي الزمالك المصري فريق الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ فيما يواجه الأهلي المصري نادي الوداد البيضاوي، الذي كان بدوره قد أقال مدربه الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، الأسبوع الماضي.