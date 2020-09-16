مخدرات وهجرة غير شرعية.. البحرية الملكية توقف 186 مرشحا للهجرة السرية وتعتقل 3 إسبان بصدد تهريب طن من الشيرا

أحبطت عناصر البحرية الملكية محاولات للهجرة غير النضامية همت أزيد من 180 مرشحا للهجرة السرية، وذلك بعرض سواحل المملكة في المحيط الأطلنتي والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أن حرس السواحل التابع للبحرية الملكية، تمكن بين ليلة أمس 15/16 شتنبر الجاري، من اعتراض محاولات الهجرة غير النظامية التي تمت باستعمال عدد من الزوارق،والتي كان على متنها ما مجموعه 186 شخصا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن كل هؤلاء الموقوفين، وجميعهم من دول جنوب الصحراء، قد تم نقلهم إلى مختلف الموانئ في شمال المملكة، وتسليمهم إلى السلطات المحلية، وذلك بعدما تلقوا الرعاية اللازمة لدى وحدات البحرية الملكية.

كما مكنت العملية، من حجز مركب شراعي، ومحركي “جيت سكي” وأحد الزوارق السريعة، التي كانت تستخدم في تهريب المخدرات، حيث تم إلقاء القبض على عدد من المهربين بينهم 3 إسبان ومغربيان، وضبط حوالي طن من مخدر الشيرا، حيث تم تسليم المهربين والمحجوزات إلى الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل.