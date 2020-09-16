الوداد يواجه رجاء بني ملال لتشديد الخناق على متصدر الدوري المغربي

يستقبل فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه رجاء بني ملال على ملعب محمد الخامس، برسم مؤجل الجولة 23 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويأمل فريق الوداد في تحقيق 3 نقاط، والانتصار في مباراة، اليوم، بعد عودته المتواضعة عقب استئناف الدوري، وفشله في استعادة تألقه، الذي كان عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ما تسبب في انفصال النادي الأحمر عن المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بسبب تدني أداء الفريق.

ويبحث الفريق الأحمر عن تشديد مطاردة غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، الذي يبتعد بـ4 نقاط في صدارة ترتيب الدوري بـ 23 مباراة.

من جهته، يدخل فارس عين أسردون المباراة، وعينه على العودة بنتيجة إيجابية من البيضاء، بعدما نجح، بعد العودة من فترة التوقف، في إحراج أكبر الفرق، وفرض عليها التعادل بملعبها، مثلما حدث مع مولودية وجدة، والفتح، والدفاع الجديدي، على الرغم من حرمانه من أبرز لاعبيه، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

ويتصدر الرجاء البيضاوي جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوداد، فيما يحتل الملاليون المركز الأخير في ترتيب الدوري بـ 11 نقطة.