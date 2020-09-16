الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة بكورونا و2547 إصابة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 11 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,547 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 45,145، بعد تعافي 123,044 (294 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 169,352.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:33 من مساء اليوم، بلغ 33,388؛ علما بأن يوم الثلاثاء، شهد تشخيص 5,494 إصابة، بعد إجراء 57,251 فحصا.

Advertisements

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,163 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 551، فيما استقر عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي عند 137 حالة.

ويرقد في المشافي 1,165، بينهم 235 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 43,980 مصابا، العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.