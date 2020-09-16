شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: كيم جونج أون عرض جثة عمه مقطوعة الرأس أمام مسؤولين والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جثة عم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مقطوعة الرأس، عرضت أمام كبار مسؤولي النظام ليروها.



ورد ذلك في كتاب "غضب" للصحافي المخضرم بوب وودورد.

وقال دونالد ترامب لبوب وودورد، الذي من المقرر أن يصدر كتابه الجديد في 15 سبتمبر الجاري، إن كيم "قتل عمه ووضع جثته على درج" مبنى رسمي.

وتابع الرئيس الأميركي، بحسب مقتطفات من الكتاب، "قُطع رأسه ووضع على صدره".

وأعدم جانغ سونغ-ثيك، الذي كان يعتبر في ذلك الوقت الرجل الثاني بشكل شبه رسمي للنظام، في ديسمبر 2013 بتهمة "خيانة الأمة".

ولم تحدد كوريا الشمالية كيف تم إعدام جانغ سونغ-ثيك وتم تداول العديد من الروايات في وسائل الإعلام، وكلها فظيعة وغالباً ما تكون متناقضة.

ورواية الرئيس الأميركي هي أول إشارة إلى قطع رأس عم كيم جونغ أون.

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ويقول ترامب إن كيم "يخبرني بكل شيء. لقد أخبرني بكل شيء".

ويكشف كتاب "غضب" 25 رسالة تبادلها الزعيمان واستخدم فيها كيم تعابير مبالغاً بها في إطار تودده إلى ترامب، بينما تشكلت صداقة غير اعتيادية بينهما.

فقد جاء في رسالة بعث بها كيم إلى ترامب يوم عيد الميلاد عام 2018 عقب لقائهما الأول في سنغافورة "حتى الآن، ليس بإمكاني نسيان هذه اللحظة التاريخية عندما شددت بيد سعادتك في ذلك المكان المقدس والجميل في حين كان العالم بأكمله يشاهد باهتمام بالغ، وآمل أن يحيا مجدداً هذا اليوم المشرّف".

وهذا اللقاء كان الأول على الإطلاق بين زعيم كوري شمالي ورئيس أميركي خلال ولايته، وحتى بعد انهيار قمتهما الثانية في هانوي، وصف كيم لقاء سنغافورة بأنه "لحظة مجيدة ستبقى ذكرى ثمينة".

وأضاف كيم، في رسالة بعث بها في يونيو عام 2019، "أنا أيضاً أعتقد أن الصداقة العميقة والخاصة بيننا ستعمل كقوة سحرية".

وبعد ثلاثة أسابيع، عقد الزعيمان اجتماعاً أعلن عنه قبل فترة وجيزة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وقبل اللقاء، كتب ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي قائلاً إنهما تشاركا "أسلوباً فريداً وصداقة متميزة".

وأضاف "أنت وأنا فقط وعبر العمل معاً بإمكاننا حل القضايا بين بلدينا وإنهاء نحو 70 عاماً من العداء"، واصفاً هذا التعاون بأنه "سيكون تاريخياً".

لكن ومنذ القمة الأولى في سنغافورة بين كيم وترامب لم تفلح الجهود المبذولة لنزع أسلحة الشمال النووية في إحراز أي تقدم يذكر.