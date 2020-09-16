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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزاً في غضون 4 أسابيع والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاحا لفيروس كورونا ربما يكون جاهزا للاستخدام في غضون أربعة أسابيع.
وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء صباح اليوم الأربعاء: "ربما كانت الإدارة (الأمريكية) السابقة ستستغرق سنوات لتوفير لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجمع الموافقات.. نحن على بعد أسابيع من الحصول عليه. ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".
وأثارت سلطات الصحة العامة مخاوف من أن البيت الأبيض يضغط على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على لقاح قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر، وقالت شركات الأدوية التي تطور اللقاحات بشكل مشترك إنها لن تقدم لقاحا حتى يتم فحصه بدقة للتأكد من سلامته وفعاليته.
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