العراق يسجل 82 حالة وفاة و4357 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاربعاء تسجيل 82 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 8248 حالة.



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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 4357 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 303 آلاف و 59.

ولفتت إلى أن 3895 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237 ألفا و241.