- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا بعد الظهر شرقا، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 المد الثاني عند 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:40 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 09:37 والثاني عند الساعة 21:43 والجزر الاول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 03:54.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 43 27 70 15
دبي 42 30 50 15
الشارقة 44 26 55 15
عجمان 39 29 60 20
أم القيوين 38 23 55 15
رأس الخيمة 41 22 45 15
الفجيرة 40 29 50 15
العين 42 28 45 10
ليوا 47 23 75 10
الرويس 43 28 85 35
السلع 42 27 85 35
دلما 39 30 80 35
طنب الكبرى 38 30 75 45
طنب الصغرى 38 30 75 45
أبو موسى 38 30 75
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.