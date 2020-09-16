شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم 5 صينيين بارتكاب عمليات قرصنة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

اتهمت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء خمسة صينيين مقيمين في البلاد واثنين من رجال الأعمال الماليزيين في عمليات قرصنة واسعة النطاق. وقال ممثلو ادعاء اتحاديين إن الصينيين الخمسة اتهموا بالقيام بأعمال قرصنة استهدفت أكثر من مئة شركة في الولايات المتحدة وفي الخارج منها شركات تطوير برامج إلكترونية وشركات لتصنيع أجهزة الكمبيوتر وأخرى لتقديم خدمات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو ومنظمات غير هادفة للربح وجامعات ومراكز دراسات بالإضافة إلى حكومات أجنبية وساسة يطالبون بالديمقراطية ونشطاء في هونج كونج.

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