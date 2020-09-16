شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

سقط اليوم صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد دون أن يُلحق خسائر أو أضرارا "بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية" . وأفادت الخلية في بيان صحفي أن الصاروخ الذي اُطلق مِن حي العامل "جنوب غربي العاصمة العراقية" سقط على عمارة سكنية في مجمع القادسية السكني بالمنطقة الخضراء تحمل رقم 31 دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار .

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