شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: سنزيد فحوص كورونا إلى 500 ألف يوميا نهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
وقال جونسون أمام لجنة برلمانية "سنزيد الفحوص إلى زهاء 500 ألف يوميا بحلول نهاية أكتوبر".
وأضاف أنه يأمل أن يكون ذلك كافيا لمواجهة الطلب المتزايد على الفحوص. وقال مجددا إن حكومته ستجري مراجعة فيما يتعلق بأسلوب تعاملها مع أزمة جائحة كورونا لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
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