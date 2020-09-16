شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: سنزيد فحوص كورونا إلى 500 ألف يوميا نهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن حكومته تعكف على تعزيز قدراتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا مشيرا إلى أنها تسعى لأن تكون قادرة على إجراء 500 ألف فحص يوميا بحلول نهاية أكتوبر.

وقال جونسون أمام لجنة برلمانية "سنزيد الفحوص إلى زهاء 500 ألف يوميا بحلول نهاية أكتوبر".

وأضاف أنه يأمل أن يكون ذلك كافيا لمواجهة الطلب المتزايد على الفحوص. وقال مجددا إن حكومته ستجري مراجعة فيما يتعلق بأسلوب تعاملها مع أزمة جائحة كورونا لكنه لم يحدد موعدا لذلك.