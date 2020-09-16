شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مصر للطيران" تحدد الفئات المسموح لها بالسفر من وإلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حددت شركة مصر للطيران الفئات المسموح لها بالسفر إلى السعودية في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي.



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ونص بيان صدر، اليوم، عن الشركة أنه تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، وغير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية، وذلك حسبما نشرت اليوم صحيفة "اليوم السابع".

ونوه البيان بضرورة تقديم المسافرين ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية، لافتاً إلى هذا التعميم يسري اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر.