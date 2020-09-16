شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي مستجدات الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، هاتفيا، مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الروسي اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى جهود مجموعة دول العشرين ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.

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