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شكرا لقرائتكم ترمب: تطوير اللقاح ضد "الطاعون الصيني" يتم بسرعة وأمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن تطوير اللقاحات ضد "الطاعون الصيني" يتم بسرعة وأمان، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد.
وفي سلسلة تغريدات له على حسابه في موقع "تويتر"، وصف ترمب كورونا بـ"الطاعون القادم من الصين"، موضحاً أن تطوير اللقاحات ضد الفيروس، يتم بسرعة وبأمان.
كما انتقد ترمب في تغريداته الديمقراطيين، الذين وصفهم بأنهم "بلا قلب" في تعاملهم مع المواطنين المتضررين من كورونا، والذين يحتاجون للمساعدات المالية من الحكومة.
وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أن اللقاح ضد كورونا سيكون جاهزاً "في خلال 3 إلى 4 أسابيع" قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما أعلنت شركة الأدوية "أسترازينيكا" بدء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اختبار لقاحها لكورونا في الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت الحكومة الأميركية، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ بتوزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.
وأجرى مسؤولون من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومن وزارة الدفاع اتصالاً اليوم مع الصحافيين ونشروا وثائق عن خطط توزيع ترسلها لوزارتين للولايات ولمسؤولي الصحة العامة المحليين.
وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.
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