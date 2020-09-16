اعتقلا على خلفية الوقفة الاحتجاجات في منطقة الخبازات.. متابعة أيوب وفرح في حالة سراح

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، متابعة أيوب بوصوفة، وفرح بلحاج، الذين اعتقلا على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها منطقة الخبازات في القنيطرة، في حالة سراح.
وأحالت النيابة العامة ملف فرح، وأيوب على جلسة 07 أكتوبر المقبل، بعد توجيه تهم لهما بخرق تدابير حالة الطوارئ، والتحريض على التجمهر.
وكان كل من فرح بلحاج وأيوب بوصوفة قد اعتقلا بعد مشاركتهما في الاحتجاجات، التي شهدتها منطقة الخبازات، يوم الأحد الماضي، والتي نظمها تجار في القنيطرة، بعدما تدخلت السلطات الأمنية لتفريق الوقفة.
وكان تجار القنيطرة قد نظموا الوقفة المذكورة، بعد قرار السلطات في مدينة القنيطرة بإغلاق المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية والتجارية في الساعة السادسة مساء، بعد ارتفاع عدد الإصابات في المدينة.
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