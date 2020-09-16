العثور على عشريني معلق بشجرة في الفناء الخلفي لمدرسة بسطات-التفاصيل

وضع شاب في العشرينات من عمره، حدا لحياته شنقا في الفناء الخلفي لمدرسة “طارق ابن زياد” الابتدائية، في أحد الأحياء الشعبية، في مدينة سطات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالك عثر عليه وهو معلق في إحدى الأشجار في الفناء

الخلفي لمدرسة “طارق ابن زياد” الابتدائية، ما استنفر السلطات المعنية التي انتقلت إلى عين المكان.

ولم يعرف بعد أسباب الواقعة التي هزت مدينة سطات، بينما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق من طرف النيابة العامة في الحادث.

