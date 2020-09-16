كورونا: 82 وفاة بالعراق و31 بالسعودية و8 في عُمان و3 بالكويت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّل العراق، اليوم الأربعاء، 82 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما رصدت السعودية 31 حالة، وأعلنت سلطنة عمان تسجيل 8 وفيات، وسجلت الكويت 3 وفيات، ورصدت الإمارات وفاة واحدة، فيما سجّلت قطر 235 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 82 وفاة، و4.357 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3.895 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 303.059، منها 8.248 وفاة، و237.241 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 وفاة، و621 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 982 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 327.551، منها 4.369 وفاة، و306.004 حالات تعاف.

فحص درجة الحرارة في العراق (أ ب)

وأفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 8 وفيات، و536 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 250 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 91.196، منها 805 وفيات، و84.363 حالة شفاء.

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وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و842 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 821 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 81.782، منها 402 وفاة، و71.456 حالة تعاف.

(أ ب)

وأفادت الصحة الكويتية بتسجيل 3 وفيات، و698 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 968 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 96.999، منها 571 وفاة، و87.187 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل .235 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 256 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 122.449، منها 208 وفيات، و119.400 حالة شفاء.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 29 مليونا و788 ألفا، توفي منهم قرابة 940 ألفا، وتعافى ما يزيد على 21 مليونا و587 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".