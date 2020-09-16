شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يسير عيادة طبية إلى أهالي السقف جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى أهالي قرية السقف بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، تلبية لنداء استغاثة أطلقها أهالي المنطقة.

Advertisements واستقبلت العيادة عشرات المرضى من الأطفال والنساء والرجال ممن يعيشون ظروف صعبة ويحتاجون إلى المعاينة الطبية. وقام طاقم العيادة الطبية بمعاينة المرضى، وتقييم حالاتهم وتقديم الخدمات الصحية، وصرف الأدوية المجانية اللازمة. وتواصل العيادات الطبية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي تقديم خدماتها الصحية في مناطق الساحل الغربي، ضمن جهودها الإنسانية واهتمامها في تخفيف المعاناة عن أهالي الحديدة والساحل الغربي

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