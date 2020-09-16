شكرا لقرائتكم خبر عن "خيرية الشارقة" تسير غدا حملة إغاثية إلى السودان والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 تبدأ جمعية الشارقة الخيرية اعتبارا من يوم غد الخميس إرسال أولى حملاتها الإغاثية إلى جمهورية السودان تحت شعار "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء" لإغاثة أكثر من 10 آلاف من المتضررين بفعل السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وخلفت الكثير من الدمار والخسائر البشرية والمنشأت السكنية والخدمية في 16 ولاية من ولايات الجمهورية.

Advertisements ويقوم وفد الجمعية برئاسة محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات وعضوية علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.. عقب وصوله السودان بتوزيع المواد الإغاثية بالتنسيق والإشراف من سفارة الدولة في الخرطوم للحالات التي تمت دراستها بشكل مسبق من خلال مكتب الجمعية في السودان الذي أجرى دراسات بحثية حول المناطق الأكثر تضررا والحالات الأكثر احتياجا مع تحديد نوع وحجم المساعدة. وتتضمن المساعدات طرودا غذائية وأغطية وخيم اضافة الى الأدوية بعد إجراء الفحوصات الطبية بمعرفة أطباء متخصصين.

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