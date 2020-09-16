شكرا لقرائتكم خبر عن قتل 77 شخصاً ويطلب إطلاق سراح مبكر والان نبدء بالتفاصيل

يسعى إنديرس بهرنج بريفيك، اليميني المتطرف النرويجي المسجون بتهمة تنفيذ هجوم بمتفجرات وإطلاق نار أسفر عن مقتل 77 شخصا عام 2011، لإطلاق سراح مبكر من السجن، حسبما ذكر محاميه.

وصدر حكم ضد بريفيك بالسجن لمدة 21 عاما، في أغسطس 2012، بسبب الهجمات التي وقعت في أوسلو واستهدفت معسكرا شبابيا لحزب العمال بالقرب من العاصمة. وقال المحامي أويستين ستورفيك إنه تقدم بطلب للإفراج المشروط نيابة عن موكله، في تصريحات لصحيفة "فيردينز جانج". وذكر المحامي ستورفيك إن بريفيك يتمتع بالحق القانوني في مراجعة قضائية لطلبه للإفراج المبكر بعد أن أمضى 10 سنوات في السجن، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه في عقوبته.