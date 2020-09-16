شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحيي الذكرى الـ 400 لأول رحلة بحرية إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
كانت السفينةالشراعية "ماي فلاور" قد بدأت رحلتها التي استمرت 66 يوما من بليموث في جنوب غرب إنجلترا في 16 سبتمبر 1620، حاملة على ظهرها أكثر من مئة راكب وطاقم من إنجلترا ومدينة لايدن الهولندية.
واستقر المستعمرون فيما يعرف الآن بولاية ماساتشوستس الأمريكية بعدما تسبب الطقس السيء ومشاكل أخرى في تحويل مسارها آنذاك عن مقصدها الأصلي فيرجينيا.
وقال منظمون إحياء الذكرى الـ 400 لرحلة السفينة" ماي فلاور" إن المراسم التي تقام اليوم الأربعاء تقدم فرصة "لاستكشاف كل أوجه القصة وأثر إبحار السفينة خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والمشاريع الثقافية".
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