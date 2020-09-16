شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر: "فيديو بايدن" الذي نشره ترامب "مزيف" والان نبدء بالتفاصيل
وصفت شركة تويتر اليوم الأربعاء مقطع فيديو مزيف نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويظهر فيه المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بأنه "مادة إعلامية تم التلاعب بها".
وأصبح الفيديو، الذي يبدو فيه بايدن وهو يشغل عبر هاتفه أغنية لفريق (إن.دبليو.إيه) تنتقد الشرطة، يحتوي على تحذير متصل بمجموعة من التغريدات التي تعرض ما حدث بالفعل. وحقيقة الأمر أن بايدن قام بتشغيل أغنية لويس فونسي الشهيرة (ديسباسيتو) بعد أن قدمه فونسي للجمهور أثناء فعالية في ولاية فلوريدا للاحتفاء بتراث الأمريكيين من أصل لاتيني.
وقالت متحدثة باسم تويتر إن تصنيف الفيديو، الذي تجاوز عدد مشاهداته 2.8 مليون مشاهدة، على أنه مادة إعلامية تم التلاعب بها استند إلى سياسة الشركة للمواد الإعلامية التي يتم التغيير فيها والتلاعب بها. وكان حساب على تويتر يُعرف باسم (ذي يونايتد سبوت) ويصف نفسه بأنه ينتج مقاطع فيديو ساخرة هو من نشر الفيديو للمرة الأولى.
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