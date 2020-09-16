شكرا لقرائتكم خبر عن مخربون حرقوا الأصلي. .سلوفينيا تضع تمثالا جديدا لميلانيا ترامب والان نبدء بالتفاصيل

كشفت سلوفينيا اليوم الأربعاء النقاب عن تمثال جديد لسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بعدما حرق مخربون التمثال الأصلي.

وجرى صنع تمثال جديد من البرونز، بعدما قام مجهولون بحرق التمثال الأصلي الذي كان منحوتا من الخشب في التمثال الجديد فوق جذع شجرة في غابة بالقرب من سفينيكا، موقع التثمال الأول. ويصور التمثال ميلانيا وهى تحيي البلدة التي ولدت فيها.

ولا تظهر ألوان في التمثال الجديد، في حين أن الأصلي كان يصور ميلانيا في فستان أزرق، وبحذاء عالي الكعب، وهى الملابس التي ارتدتها خلال مراسم تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في يناير .2017