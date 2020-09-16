شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: قبول شهادات الفحص المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

قال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني ، أنه ترحيباً بالمسافرين القادمين لمملكة البحرين عبر جسر الملك فهد وتسهيلاً لإجراءاتهم وفي إطار ما تم الإعلان عنه يوم أمس فإن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية (PCR) للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص ، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحاملي تلك الشهادات لدخول مملكة البحرين ، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى. موضحًا أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة للربط الالكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.

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