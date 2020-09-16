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تونس تدخل المرحلة الثالثة من جائحة كورونا

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أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي اليوم أن تونس دخلت المرحلة الثالثة من جائحة فيروس كورونا. وأكد خلال مؤتمر صحفي انعقد بمقرّ وزارة الصحة أن الوزارة تتابع التطور الوبائي عن كثب وتقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة لمجابهة الفيروس تتمثل في التعايش معه بحذر ودون خوف.

من جهتها قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية: إن تونس تجاوزت 7600 حالة إصابة بكورونا.

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