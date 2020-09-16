الشرطة التركية تلقي القبض على أكثر من مئة مشتبه بهم لصلتهم بالمحاولة الانقلابية



أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء بأن الشرطة ألقت القبض على 106 أشخاص، معظمهم عسكريون في الخدمة، بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2016 .

وأوضح التقرير أن مكتب الادعاء في اسطنبول أصدر مذكرات توقيف لـ132 مشتبها به، بينهم 82 عسكريا في الخدمة، وأضاف أن الباقين إما عسكريون متقاعدون أو مفصولون من القوات المسلحة. ونفذت الشرطة مداهمات في 34 من ولايات البلاد الـ81 .

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام .2016 كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية. وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

ومنذ المحاولة الانقلابية جرى اعتقال أو فصل عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم.



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