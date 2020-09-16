

أفادت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء بأن صناعة السياحة الإيرانية مهددة بالإفلاس إذا ما استمرت أزمة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن وزير السياحة علي أصغر مؤنسان القول في طهران: "حتى الآن، الحديث يدور عن أن السياحة في أزمة. ولكن إذا ما استمر الأمر على هذا النحو، فسوف تتلاشى جميع الاستثمارات وفي النهاية ستفلس الصناعة".

وتراجعت عائدات صناعة السياحة في إيران بصورة حادة منذ بدء ظهور الجائحة في البلاد نهاية شباط/فبراير، وفي الوقت نفسه تراكمت عليها ديون ضخمة.

وقال الوزير إنه يحاول تحقيق على الأقل بعض التخفيف في تدابير كورونا بالتشاور مع وزارة الصحة.

وأظهرت بيانات رسمية تم نشرها في إيران مؤخراً انخفاضاً وصلت نسبته إلى 96% في عدد ركاب الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا في إيران.

وأوضحت هيئة الطيران الوطنية الإيرانية أنها سجلت تراجعاً بـ 84% في الرحلات الجوية الدولية، وتراجعاً بـ96% في عدد الركاب، و80% في الشحن الجوي الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الجائحة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير: قطاع السياحة الإيراني مهدد بالإفلاس إذا ما استمرت الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.