المؤبد لصومالي خان الجيش لصالح "الشباب" الإرهابية

الخليج 365 - أيانلي عبديالأربعاء 2020/9/16 05:23 م بتوقيت أبوظبي
أصدرت محكمة عسكرية صومالية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على عنصر من حركة الشباب الإرهابية، بتهمة التجسس.
وأدانت محكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة، فرحان محمد حسن، بالتجسس لصالح مليشيات إرهابية، بعد النظر في أدلة النيابة العسكرية.
وقال رئيس المحكمة العقيد حسن علي نور شوتي، إن التهمة الموجهة لـفرحان استوفت الأدلة الكافية لإدانته.
وأوضحت النيابة العامة للجيش التي رفعت الدعوى ضد فرحان أن الاستخبارات العسكرية رصدت مشاركة المحكوم عليه، رسائل نصية مع مليشيات الشباب الإرهابية حول كيفية عمل وحدات الجيش في مدينة "بلد حاو"محافظة غدو جنوب البلاد.
وكان فرحان قد استسلم للقوات الصومالية التي تتمركز في قواعد بمدينة بلد حاو واندمج في صفوفها للعمل على هزيمة الإرهاب في المنطقة، لكنه تورط في خيانة الجيش والعمالة لصاح "الشباب".
ويقوم الصومال بإعادة تأهيل المنشقين عن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، قبل اندماجهم في الحياة الطبيعية.
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