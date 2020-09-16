يصل لـ 1.5 مليون جنيه.. تفاصيل قرض السيارات في بنك SAIB

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يقدم بنك الشركة المصرفية العربية SAIB قرضًا للسيارات لموظفي القطاع الحكومي والخاص ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة بشروط تتماشى مع حالة كل عميل.

تفاصيل قرض السيارة :

قيمة التمويل: تصل إلى 1.5 مليون جنيه وفقا لنوع البرنامج وحالة لعميل.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من قيمة السيارة.

مدة السداد : من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتباين حسب حالة العميل وتبدأ من 16% متناقصة.

إمكانية الحصول على قرض سيارة بدون حظر بيع أو تأمين.

ويتيح البنك سهولة سداد الأقساط من خلال أي فرع من فروع البنك أو ماكينة الصراف الآلي أو عن طريق تحويل الراتب أو القسط.

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المستندات العامة المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق حديث (اختياري)

نموذج طلب قرض سيارة.

عرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة.

خطاب مفردات الدخل موضحاً به تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري أو كشف حساب بنكي لاَخر 3 شهور موضح به الدخل أو اَخر 3 إشعارات للراتب مختومة.

تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط وفقا للنموذج المعتمد من البنك في حالات التحويل فقط.

سجل تجاري حديث ساري، وصورة بطاقة ضريبية سارية بالنسبة للأعمال الحرة.