محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "بناة مصر الرقمية"، تستهدف 1000 دارس سنويًا من خريجي كليات الهندسة والحاسبات المتفوقين. وأضاف وزير الاتصالات، أن الشباب المصري سيحصل على فرص تعليمية وتدريبية لكي يكون قادرًا على المنافسة في سوق العمل، موضحا "نقوم بتدريب 115 ألف متدرب بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه"، مؤكدا أن البرامج التدريبية تمكن شبابنا من الالتحاق بسوق العمل في وقت قصير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات: مبادرة "بناة مصر الرقمية" تستهدف ألف دارس سنويًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.