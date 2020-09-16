جامعة الأزهر تكرم رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كرمت جامعة الأزهر، الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ بني سويف، الأسبق،ومحته درع الجامعة.

جاء التكريم على هامش استضافة كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، لاجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد بمقر مجلس الجمعة، بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب شئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب فرع البنات، والدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى حضور لفيف من عمداء كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

وتناول اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات الرؤية المستقبلية للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تناول موضوعات أخرى متعلقة بقطاع كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.