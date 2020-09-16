سوريا عن مُخطط اغتيال الأسد: إدارة ترامب "مارقة" وخارجة عن القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأربعاء، أن تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف الرئيس بشار الأسد تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد قانونية أو انسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله، إن تصريحات رأس الإدارة الأمريكية تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في لقاء متلفز إنه " كان ينوي تصفية الرئيس الأسد بعيد القصف بالمواد الكيماوية على مدينة دوما في بريل 2018 إلا أن وزير الدفاع الأسبق جيمس ماتيس عارض ذلك".

وكانت الغارة التي استهدفت مدينة دوما، في 7 أبريل 2018، أسفرت عن مقتل 60 شخصًا وإصابة نحو ألف بالاختناق، واتهمت المعارضة السورية القوات الحكومية حينها أنها استهدفت مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية أثناء حملتها لاستعادة السيطرة على الغوطة الشرقية .