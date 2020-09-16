في آخر مرحلة.."فايزر" الأمريكية: لا آثار جانبية خطيرة للقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية، الأربعاء، أنه لم تظهر أي أثار جانبية خطيرة على المشاركين في تجارب المرحلة الأخيرة للقاح فيروس كورونا المستجد .

وقالت الشركة - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن "المشاركين ظهرت عليهم آثار جانبية خفيفة إلى معتدلة عند إعطائهم لقاح فيروس "كورونا" التجريبي للشركة في تجارب المرحلة الأخيرة للقاح" .

وأضاف مسؤولون تنفيذيون في شركة "فايزر" أن أكثر من 12 ألف مشارك في الدراسة تلقوا جرعة ثانية من اللقاح، وأن الآثار الجانبية التي ظهرت عليهم كانت خفيفة.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تعليق تجارب لقاح شركة "استرازينيكا" في جميع أنحاء العالم في 6 سبتمبر الجاري ، وذلك بعد الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة على أحد المتطوعين في بريطانيا، ثم استئناف العمل يوم الاثنين الماضي في بريطانيا والبرازيل ، لكنها ظلت معلقة في الولايات المتحدة.