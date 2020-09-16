"الوادي الجديد": تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة 269 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمدالباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري بنجاح وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص 269 مليون جنيه للمحافظة، مشيرًا إلى وجود زيادة في الاعتمادات المخصصة للعام الجاري بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه مقارنة بخطة العام المالي 2017-2018.

وأضاف المحافظ، في بيان إعلامي، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مخصصات العام المالي الماضي، والتي بلغت 203 ملايين جنيه، وأوضح المحافظ أنه جرى الانتهاء من تنفيذ خطته الاستثمارية بنسبة 100%، ومن ضمن المشروعات التي جرى تنفيذها، إنارة مبنى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية.

بألواح الطاقة الشمسية، وفي إطار جهود المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى إليها، وجرى إنشاء مبنى فرع الهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر افتتاحه قريبًا.