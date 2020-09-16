إضاءة جنيف و80 مدينة باللون البرتقالي غدًا احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضى

على إيقاع جائحة كورونا تحيى منظمة الصحة العالمية غدا الخميس اليوم العالمى لسلامة المرضى و بحسب النشرة الاعلامية الصادرة عن مركز إعلام الأمم المتحدة بهذه المناسبة، ستتم غدا الخميس، اضاءة مدينة جنيف التي تستضيف المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية و80 مدينة أخرى على الأقل في جميع أنحاء العالم أماكن ومعالم أثرية شهيرة باللون البرتقالي في سبتمبر 2020 للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2020. ويرمز اللون البرتقالي إلى الدور المحوري لسلامة المرضى في إطار الجهود التي تبذلها البلدان لتحقيق التغطية الصحية الشاملة .

وكانت جمعية الصحة العالمية في دورتها 72 المعقودة في مايو 2019

قد دشنت اليوم العالمي لسلامة المرضى باعتماد القرار ج ص ع 72-6 عن "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى" الذي أيدت فيه الاحتفال بهذا اليوم سنوياً في 17 سبتمبر.



وفي العام 2020 كشف تقرير منظمة الصحة العالمية ، إلي أن متوسط نسبة الإصابة للعاملين فى القطاع الصحى عالميا بفيروس كوفيد -19 تتراوح بين 10% إلى 15% من عدد الإصابات ، كما حذرت منظمة الصحة العالمية، من التهديد الذي يشكله فيروس كورونا المستجد على العاملين في مجال الصحة في أنحاء إفريقيا.

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وذكرت أن أكثر من 10 آلاف عامل في المجال الصحي في 40 دولة أفريقية أصيبوا بفيروس كورونا ، ما يعكس التحديات التي تواجهها الأطقم الطبية على الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي الجائحة.



وأشارت المنظمة، في تقريرها إلى تزايد سريع في عدد الإصابات بالفيروس في أفريقيا، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في القارة بلغ 750 ألف حالة إلى الآن، في حين بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف حالة ، ولفت التقرير الى أن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها لا تزال غير منفذه بالكامل في العديد من البلدان الأفريقية .

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.