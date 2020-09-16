لبنان تنقض العهد.. وفرنسا تُعرب أسفها

أصدرت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، تصريحًا تعرب فيه عن أسفها لعدم التزام السياسيين اللبنانيين بتعهدات خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما، وفقًا لسكاي نيوز.

ووفقا لما قاله مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن فرنسا تأسف لفشل الزعماء السياسيين اللبنانيين في الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر 2020 وفقا للإطار الزمني المعلن.

وبالرغم من ذلك أشار المسؤول الفرنسي أنه لم يفت الأوان بعد و أنه على الجميع

الاضطلاع بمسؤولياتهم والتصرف في نهاية الأمر بما يصب في مصلحة لبنان وحده وذلك من خلال إتاحة الفرصة لمصطفى أديب لتشكيل حكومة بما يلائم خطورة الوضع.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة و ذلك عقب استقالة حكومة حسان دياب التي قدمت استقالتها في أغسطس الجاري.

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وجاءت استقالة حكومة دياب إثر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس الماضي

و الذي خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المشردين ودمر عدة أحياء في العاصمة بيروت.

وقام الرئيس الفرنسي بزيارة إلي لبنان في الأول من سبتمبر الجاري حيث كانت ثاني زيارة له إلى هذا البلد منذ الانفجار الذي هز مرفأ بيروت.

حيث هبط ماكرون علي الأراضي عشية يوم حافل خصّصه لـ"متابعة المساعدة لإعادة الإعمار" وللبحث في المسائل السياسية في الوقت الذي يتعين فيه تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

والجدير بالذكر أن ماكرون يعد أول مسؤول أجنبي يزور بيروت في السادس من أغسطس الماضي وذلك بعد يومين من الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية.