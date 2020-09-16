بسبب كورونا.. فرض الإغلاق بروندا كينون تاف البريطانية

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء، اعتزامها فرض إجراءات الإغلاق محليا داخل مقاطعة "روندا كينون تاف" الواقعة في "ويلز" بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال وزير الصحة في "ويلز" فوغان جيثينغ إنه سيتم فرض القيود الجديدة بدءا من غد
يُشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في أرجاء المملكة المتحدة بلغ أكثر من 374 ألفا منها 41 ألف حالة وفاة تقريبا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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