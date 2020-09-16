وصول شُحنة المساعدات العراقية الثالثة إلى الخرطوم

أعلنت الحكومة العراقية عن وصول شحنة المُساعَدات الثالثه إلى الخرطوم، والتي تشتمل على 600 سلة غذائيّة. Advertisements وأضافت الحكومة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن هذه المساعدات الإغاثيّة يقدمها العراق؛ للتخفيف من حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب السودانيّ الشقيق جراء الفيضانات. الوطنية العراقية للأنباء - أن هذه المساعدات الإغاثيّة يقدمها العراق؛ للتخفيف من حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب السودانيّ الشقيق جراء الفيضانات. وقد أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لعدد القتلى من جراء الفيضانات، وكذلك عن عدد المنازل المتضررة، وسط تحذير من هطول أمطار.

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