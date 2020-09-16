التشيك تُسجل 1677 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية التشيك تسجيل 1677 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الحصيلة اليومية الأخيرة تعد أكبر زيادة تم تسجيلها منذ بداية الجائحة، منوهة بأن إجمالي حصيلة المصابين بالبلاد في الوقت الحاليبلغت 38 ألفا و896 حالة، بالإضافة إلى 476 حالة وفاة إثر الفيروس.
وأشارت الوزارة إلى أن سبب ارتفاع الإصابات هو الزيادة الهائلة في إجراء الاختبارات الطبية، التي تجرى لنحو 15 ألف شخص يوميًا.
فوجتش، قد حذر في وقت سابق من أن المواطنين سيتم مطالبتهم مجددًا بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة المغلقة، لافتًا إلى "الوضع الوبائي يزداد سوءًا" في البلاد.
وكان وزير الصحة التشيكي، آدم
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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