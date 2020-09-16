إيران..الحرس الثوري يشكل “فرق اقتحام” لقمع الاحتجاجات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

في مؤشر على مخاوف النظام الإيراني من الاحتجاجات التي تنتشر في معظم الأقاليم والمدن الإيرانية ضد الفقر والبطالة وسوء الأوضاع الإقتصادية ، وهو ما يؤكده تشكيل الحرس الثوري لمجموعات أشبه للميليشيات مهمتها قمع اي احتجاجات ضد سياسة النظام .

وبعد يومين من إعلان الحرس الثوري عن تشكيل “فرق اقتحام” في العاصمة طهران، تحسباً لاحتجاجات محتملة، أعلن “فيلق ولي العصر” التابع للحرس الثوري في الأهواز عن تشكيل وحدات مشابهة في الإقليم.

وقال الفيلق في بيان، اليوم الأربعاء، إن تشكيل هذه الفرق يأتي بهدف ما سمّاه “معالجة قضية السرقات وانعدام الأمن” في محافظة الأهواز.

يذكر أن فرع فيلق الحرس الثوري في الأهواز وقائده حسن شاهوار بور كان قد تم تصنيفهما على قائمة العقوبات الأميركية على خلفية مجزرة ارتكبها عناصر الفيلق خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مدينة معشور (جنوب إقليم الأهواز) راح ضحيتها حوالي 150 متظاهرا سلميا.

واستخدمت قوات الأمن والحرس الثوري خلال قمع الاحتجاجات الدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة لقمع المتظاهرين العرب.

Advertisements

وجاء في البيان الصادر، اليوم الأربعاء، “فيلق ولي العصر” أن تشكيل فرق الاقتحام الجديدة تأتي في أعقاب “المطالب الشعبية الأخيرة بتحسين الأمن العام”.

وأضاف البيان أنه، وبناءً على طلب مجلس أمن المحافظة، يمكن لـ”فيلق ولي العصر” بالحرس الثوري تسيير دوريات في كافة مدن المحافظة.

وتأتي هذه الأنباء بعد يومين من إعلان محمد يزدي، قائد “فيلق محمد رسول الله” بالحرس الثوري المكلف بأمن طهران عن تشكيل “فرق اقتحام” في أجزاء مختلفة من العاصمة، في خطوة اعتبرها ناشطون أنها تأتي تحسباً لتجدد الاحتجاجات الشعبية في ظل الأوضاع الملتهبة في إيران نظراً لتصاعد القمع والإعدامات.

وأكد يزدي أن تشكيل هذه الوحدات الخاصة يأتي في إطار “تنفيذ خطة أمن مناطق العاصمة” بمشاركة قواعد الباسيج في أحياء طهران.

وبينما قال يزدي إن الغرض من تشكيل هذه الفرق هو “مكافحة السرقة” و”البلطجية” في الأحياء، يرى مراقبون أن هذه المهام موكلة بالقانون لقوات الشرطة والأمن، معتبرين أن تدخل الحرس الثوري يأتي لأهداف أمنية وسياسية.