اتهم بالعنصرية.. عصام كمال يعتذر

قدم الفنان عصام كمال اعتذاره للجمهور، بسبب الانتقادات، التي لحقته من إعادة تقديمه لكوفر أغنية “البيضا” للشاب مومن الجزائري، حيث اتهم بالعنصرية.

وتتغزل الأغنية بفتاة بيضاء البشرة، وفي المقابل تنتقد فتاة سمراء، وهو ما اعتبره الجمهور عنصرية من عصام كمال تجاه صاحبات البشرة السمراء.

وخرج عصام كمال، أمس الثلاثاء، من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على الانتقادات، وقال: “عند إصدار أغنية “البيضا” (كوڤر للشاب مومن الجزائري) تلقيت بعض الانتقادات من طرف الغيورين على اللون الأسمر، البعض منهم اتهمني بالعنصرية وباحتقار السمراوات” .

وختم كمال حديثه بالقول: “للتوضيح فقط، هاذي أغنية جزائرية قديمة للشاب مومن، ومن المعروف أن كلمة “الزرݣا” تعني حرفيا “السمرا” في الدارجة المغربية القديمة، والجزائرية حاليا. لم يكن أبدا قصدي التفرقة أو الانتقاص من لون معين، فحبي لكم لا لون له”.

وكان عصام كمال قد أصدر قبل مدة، عمله الجديد كوفر” لبيضا”، الذي حصد أزيد من مليون مشاهدة على “يوتوب”.