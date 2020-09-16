رونالدو يقدم أغلى خاتم خطوبة لأم أولاده جورجينا.. كم يبلغ سعره؟

أصبح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أضحى صاحب أغلى خاتم خطوبة، يقدمه لاعب كرة قدم لخطيبته.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أمس الثلاثاء، أن مهاجم فريق يوفنتوس قدم خاتم خطوبة لصديقته، جورجينا رودريغيز، يبلغ سعره 791 ألف دولار.

وبفضل الخاتم الماسي تفوق رونالدو على جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، ومنتخب إنجلترا، الذي قدم خاتم خطوبة لزوجته، ميغان دافيسون، يبلغ سعره 643 ألف دولار.

وبدأت علاقة رونالدو، وجوجينا، نهاية عام 2016، وأنجبا 3 أطفال، قبل أن يقررا الارتباط رسميا.